Армія РФ поступово втрачає контроль над Куп'янськом, - Сили оборони

Трегубов нагадав, що російський диктатор Володимир Путін заявляв, що на Куп’янському напрямку нібито "всі оточені".

"Цього як тоді не було, так і зараз немає. Щобільше, йде тенденція до того, що росіяни втрачають поступово втрачають контроль над містом, над тими районами, де вони були - це північні райони, куди вони зайшли і намагалися закріпитися, але їх там поменшало внаслідок ефективних контрдій. Поки не перемогою назвати не можна, поки що це робочий процес", - зазначив речник.

За його словами, при цьому ситуація складна для обох боків. Місто не має ефективної логістики з російського боку, і вона вкрай ускладнена з українського.

"Це означає, що ті підрозділи, які безпосередньо знаходяться в місті потерпають від неможливості нормально отримувати ані поповнення боєприпасів, ані інколи навіть харчів. Тим не менш, в українців логістика краще налагоджена і росіян залишилося менше, ситуація для них певним чином складніша", - додав Трегубов.