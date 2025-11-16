Армія РФ поступово втрачає контроль над Куп'янськом, - Сили оборони

Російські окупанти поступово втрачають контроль над Куп'янськом у Харківській області. Проте ситуація у місті складна для обох сторін через ускладнену логістику.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
Трегубов нагадав, що російський диктатор Володимир Путін заявляв, що на Куп’янському напрямку нібито "всі оточені".
"Цього як тоді не було, так і зараз немає. Щобільше, йде тенденція до того, що росіяни втрачають поступово втрачають контроль над містом, над тими районами, де вони були - це північні райони, куди вони зайшли і намагалися закріпитися, але їх там поменшало внаслідок ефективних контрдій. Поки не перемогою назвати не можна, поки що це робочий процес", - зазначив речник.
За його словами, при цьому ситуація складна для обох боків. Місто не має ефективної логістики з російського боку, і вона вкрай ускладнена з українського.
"Це означає, що ті підрозділи, які безпосередньо знаходяться в місті потерпають від неможливості нормально отримувати ані поповнення боєприпасів, ані інколи навіть харчів. Тим не менш, в українців логістика краще налагоджена і росіян залишилося менше, ситуація для них певним чином складніша", - додав Трегубов.
Нагадаємо, раніше військові повідомляли що російська присутність у Куп'янську скорочується, у місті залишилося менше ніж 50 окупантів. Вони відрізані один від одного та від основних сил армії РФ через порушення логістики.
До того ж ЗСУ не дають російським військам закріпитися в північній частині Куп'янська Попри спроби окупантів утримати позиції та облаштувати укріплення, українські підрозділи в останні дні активно проводять контратаки й вибивають ворога з зайнятих рубежів.