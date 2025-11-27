Армія РФ почала полювати "Шахедами" на українські літаки, - Міноборони

Російські окупанти намагаються взяти на озброєння тактику Сил оборони та використати керовані операторами дрони "Шахед" для спроби збити українські літаки та вертольоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Business Insider.
Зокрема підполковник Юрій Мироненко, заступник міністра оборони України з інновацій, підтвердив, що окупанти випробовують "як нові модифікації "Шахедів", так і зовсім інші моделі". В цьому випадку окупанти використовують модифікації іранських дронів, керовані оператором.
Вони можуть діяти поблизу лінії фронту, а зв'язок тримають через антени в тимчасово окупованих регіонах України, прикордонні РФ або на території сателіта росіян, Білорусі.
"Протидіяти таким "Шахедам" ще складніше, оскільки вони пілотуються в режимі реального часу, що дозволяє оператору реагувати на поточну ситуацію і навіть намагатися атакувати наші літаки чи гелікоптери в повітрі", - сказав він.
За словами Мироненка, така тактика окупантів скорочує час реакції для захисників та створює низку нових проблем. Україна покладається на авіацію - вертольоти та літаки - щоб перехоплювати та знищувати "Шахеди". Нова тактика може стати ознакою спроби росіян придушити цей важливий елемент протиповітряної оборони України.
При цьому в України, на відміну від РФ, є вдалі випадки знищення дроном для далекобійних ударів авіації у повітрі. Зокрема 22 листопада стало відомо, що Сили спеціальних операцій ЗСУ під час дронової атаки на Росію вперше збили дроном для "deep strike" російський вертоліт. Мі-8 росіян був збитий біля Кутейникового Ростовської області РФ.
Також росіяни доволі часто втрачали літаки під час спроби перехопити українські дрони, але не через дронові контратаки. В таких випадках російська протиповітряна оборона доволі часто збивала власний літак замість того, щоб перехопити український безпілотник - на що часто скаржаться російські пропагандисти.