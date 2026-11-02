Армія РФ побила власний антирекорд, за добу втративши 2 500 військових, - Генштаб

За підрахунками українського військового командування, протягом доби Сили оборони знешкодили 2 500 російських загарбників. Таким чином, у середньому російська армія втрачала одного військового кожні 35 секунд. За годину цей показник перевищував сотню осіб.

Попередній рекорд за кількістю втрат за одну добу зафіксували зовсім недавно - 21 жовтня 2026 року. Тоді російська армія втратила 2 250 військових.

До цього майже два роки найбільшим добовим показником залишалися втрати 19 грудня 2024 року, коли російські війська втратили 2 200 осіб.

Втрати Росії за жовтень

Жовтень 2026 року також став рекордним для російської армії за кількістю втрат від початку повномасштабної війни. За місяць, за даними Генштабу, Росія втратила 54 400 військових убитими та пораненими.

Для порівняння, це приблизно відповідає населенню російського міста Воркута, де проживає близько 55 тисяч людей.

Отже, за один місяць втрати російської армії за кількістю людей можна порівняти з населенням цілого міста. А вже першого дня листопада противник встановив новий добовий антирекорд.

Рекорди Сил оборони у жовтні

Нагадаємо, жовтень став місяцем помітних успіхів українських захисників одразу на кількох напрямках. Сили оборони не лише повернули більше територій, ніж змогла захопити російська армія, а й завдали противнику рекордних втрат.

За даними президента України Володимира Зеленського, протягом місяця українські військові звільнили 96,2 квадратного кілометра території. Це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж за той самий час змогли захопити російські війська.

Водночас значних результатів українські підрозділи досягли в ураженні живої сили та техніки противника. Зокрема, Сили безпілотних систем ЗСУ за жовтень уразили 64 807 ворожих цілей, серед яких 16 796 російських військових.