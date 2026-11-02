Армия РФ побила собственный антирекорд, за сутки потеряв 2 500 военных, - Генштаб

За сутки 1 ноября русская армия потеряла 2500 военных. Это самый большой показатель суточных потерь противника с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По подсчетам украинского военного командования, в течение суток Силы обороны обезвредили 2500 российских захватчиков. Таким образом, в среднем русская армия теряла одного военного каждые 35 секунд. За час этот показатель превышал сотню человек.
Предыдущий рекорд по количеству потерь за сутки зафиксировали совсем недавно - 21 октября 2026 года. Тогда русская армия потеряла 2250 военных.
До этого почти два года наибольшим суточным показателем оставались потери 19 декабря 2024, когда российские войска потеряли 2 200 человек.
Октябрь 2026 также стал рекордным для российской армии по количеству потерь с начала полномасштабной войны. За месяц, по данным Генштаба, Россия потеряла 54 400 военных убитыми и ранеными.
Для сравнения это примерно соответствует населению российского города Воркута, где проживает около 55 тысяч человек.
Следовательно, за один месяц потери русской армии по количеству людей сопоставимы с населением целого города. А уже в первый день ноября противник установил новый суточный антирекорд.
Напомним, октябрь стал месяцем заметных успехов украинских защитников сразу в нескольких направлениях. Силы обороны не только вернули больше территорий, чем смогла захватить российская армия, но и нанесли противнику рекордные потери.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за месяц украинские военные освободили 96,2 квадратного километра территории. Это на 10,4 квадратного километра больше, чем в то же время смогли захватить российские войска.
В то же время значительные результаты украинские подразделения достигли в поражении живой силы и техники противника. В частности, Силы беспилотных систем ВСУ за октябрь поразили 64807 вражеских целей, среди которых 16796 российских военных.
Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди назвал этот показатель самым высоким за все время полномасштабной войны.
Высокие результаты продемонстрировали и операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Только за одну неделю они обезвредили 3198 оккупантов : 2146 российских военных погибли, еще 1052 получили ранения.