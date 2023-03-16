Окупанти обстріляли Костянтинівку з "Торнадо" та "ураганів": 6 поранених (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За словами Кириленка, поранено 6 людей, пошкоджено школу, 5 багатоповерхівок, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок.

"Обстріляли місто з "Торнадо-С" та "Ураганів"., - розповів він.

Як повідомлялося, у середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони міста прифронтового.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Костянтинівку та район, село Іллінівку Донецької області та поранили місцевих жителів. Спочатку повідомлялося про трьох поранених у Костянтинівці - двох чоловіків і жінку.

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