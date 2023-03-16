Армия РФ обстреляла Константиновку из "Ураганов": есть раненые, среди них иностранный волонтер
В четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами - ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер", - говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что повреждения разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.
"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно стряпают из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", - добавил глава области.
Напомним, что в течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке Донецкой области. Шесть человек получили ранения.
Как сообщалось, в среду, 15 марта, в Константиновке Донецкой области прогремели несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.
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