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Армия РФ обстреляла Константиновку из "Ураганов": есть раненые, среди них иностранный волонтер

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Константиновка, Четверг 16 марта 2023 20:04
Армия РФ обстреляла Константиновку из "Ураганов": есть раненые, среди них иностранный волонтер Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами - ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что повреждения разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.

"Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно стряпают из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре", - добавил глава области.

Напомним, что в течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке Донецкой области. Шесть человек получили ранения.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, в Константиновке Донецкой области прогремели несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.

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