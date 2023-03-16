Армия РФ обстреляла Константиновку из "Ураганов": есть раненые, среди них иностранный волонтер

В четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.