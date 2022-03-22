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Армия РФ обстреляла завод в Броварах. Повреждены 7 автобусов и хозяйственные постройки

Фото: в Броварах обстреляли завод (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска во вторник, 22 марта, обстреляли город Бровары Киевской области. Вражеский снаряд попал на территорию одного из заводов, в результате чего повреждено имущество предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Уточняется, что в результате артиллерийского обстрела завода было повреждено 7 автобусов и хозяйственные постройки. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, неподалеку от города Макаров Киевской области российские оккупанты уничтожили склад фармацевтического завода "Фармак".

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