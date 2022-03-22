RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Армія РФ обстріляла завод у Броварах. Пошкоджені 7 автобусів та господарські споруди

Фото: у Броварах обстріляли завод (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська у вівторок, 22 березня, обстріляли місто Бровари Київської області. Ворожий снаряд потрапив на територію одного із заводів, внаслідок чого пошкоджено майно підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Уточнюється, що в результаті артилерійського обстрілу заводу було пошкоджено 7 автобусів та господарські споруди. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

За даним фактом було порушене кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, неподалеку від міста Макарів Київської області російські окупанти знищили склад фармацевтичного заводу "Фармак".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниКиївська область