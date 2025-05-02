На Донеччині змінили комендантську годину: як і коли почнуть діяти нові правила

У Донецькій області з 5 травня 2025 року буде змінено правила комендантської години. У більшості громад вона триватиме з 21:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна.

А ось у населених пунктах, які розташовані менше ніж за 10 кілометрів від лінії фронту, комендантська година та режим світломаскування діють з 15:00 до 11:00 наступного дня. Отже, люди можуть вільно пересуватися територіями лише протягом 4 годин на добу.

З понеділка, 5 травня, у всіх населених пунктах Донецької області, за винятком тих, що розташовані ближче ніж за 10 кілометрів до лінії бойових дій, комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00 наступного дня. Раніше вона діяла з 17:00 до 09:00.

Комендантська година в Україні

Комендантська година в Україні була введена в умовах воєнного стану. Кожен регіон самостійно визначає тимчасові проміжки, у які запроваджуються обмеження. Наприклад, у Києві комендантська година триває з опівночі до 5 ранку. Наразі комендантська година діє в усіх областях України, за винятком Закарпатської області.

Про правила, що діють під час комендантської години, та можливість виходу на вулицю вночі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 12354, який пропонує посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.

За порушення комендантської години планується ввести штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1700 гривень).

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