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На Донеччині змінили комендантську годину: як і коли почнуть діяти нові правила

П'ятниця 02 травня 2025 19:45
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На Донеччині змінили комендантську годину: як і коли почнуть діяти нові правила Ілюстративне фото: на Донеччині змінили комендантську годину (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Донецькій області з 5 травня 2025 року буде змінено правила комендантської години. У більшості громад вона триватиме з 21:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна.

З понеділка, 5 травня, у всіх населених пунктах Донецької області, за винятком тих, що розташовані ближче ніж за 10 кілометрів до лінії бойових дій, комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00 наступного дня. Раніше вона діяла з 17:00 до 09:00.

А ось у населених пунктах, які розташовані менше ніж за 10 кілометрів від лінії фронту, комендантська година та режим світломаскування діють з 15:00 до 11:00 наступного дня. Отже, люди можуть вільно пересуватися територіями лише протягом 4 годин на добу.

Список таких населених пунктів суттєво розширили

Сіверська міська громада (Бахмутський район)

  • м. Сіверськ
  • с. Дронівка
  • с. Платонівка
  • с. Серебрянка
  • с. Григорівка
  • с. Свято-Покровське

Соледарська міська громада (Бахмутський район)

  • с. Васюківка
  • с. Бондарне
  • с. Пазено
  • с. Федорівка
  • с. Хромівка
  • с. Голубівка
  • с. Міньківка
  • с. Оріхово-Василівка
  • с. Привілля
  • с-ще Виїмка
  • с-ще Спірне
  • с. Діброва
  • с. Липівка
  • с. Никифорівка
  • с. Федорівка Друга

Торецька міська громада (Бахмутський район)

  • с-ще Новоспаське
  • с-ще Щербинівка
  • с. Леонідівка
  • с-ще Валентинівка
  • с-ще Дачне
  • с-ще Диліївка
  • с-ще Дружба
  • с-ще Кримське
  • с-ще Суха Балка

Званівська сільська громада (Бахмутський район)

  • с. Переїзне
  • с. Званівка
  • с. Верхньокам’янське
  • с. Кузьминівка

Великоновосілківська селищна громада (Волноваський район)

  • с. Багатир
  • с. Андріївка
  • с-ще Розлив
  • с. Костянтинопіль
  • с. Новопіль
  • с. Новосілка
  • с. Олексіївка
  • с. Зелений Кут
  • с. Новоукраїнка
  • с-ще Одрадне
  • с. Зелене Поле

Комарська сільська громада (Волноваський район)

  • с. Привільне
  • с. Вільне Поле
  • с-ще Бурлацьке
  • с-ще Шевченко
  • с. Воскресенка
  • с. Новоочеретувате
  • с. Скудне
  • с. Дніпроенергія
  • с. Веселе
  • с. Федорівка
  • с. Комар
  • с-ще Перебудова
  • с-ще Комишуваха

Лиманська міська громада (Краматорський район)

  • с-ще Зарічне
  • с. Торське
  • с-ще Ямпіль
  • с. Рідкодуб
  • с. Карпівка
  • с. Новомихайлівка
  • с. Липове
  • с. Катеринівка
  • с-ще Нове
  • с. Терни
  • с. Ямполівка
  • с. Колодязі
  • с. Іванівка
  • с. Новосадове
  • с-ще Мирне
  • с. Середнє
  • с. Зелена Долина
  • с-ще Ставки

Миколаївська міська громада (Краматорський район)

  • с. Малинівка
  • с. Тихонівка

Усі населені пункти громади Костянтинівської міської та Іллінівської сільської громад.

Покровська міська громада (Покровський район)

  • м. Покровськ
  • м. Родинське
  • с. Троянда
  • с. Лисівка
  • с. Гнатівка
  • с. Даченське
  • с. Зелене
  • с. Новопавлівка
  • с. Новоукраїнка
  • с. Ріг
  • с. Сухий Яр
  • с-ще Чунишине
  • с-ще Шевченко
  • с. Гришине
  • с. Новоєлизаветівка
  • с-ще Котлярівка
  • с-ще Надіївка
  • с. Нововасилівка
  • с. Новооленівка
  • с. Новотроїцьке
  • с. Успенівка
  • с-ще Новопустинка
  • с. Новоолександрівка
  • с. Вовкове
  • с. Звірове
  • с. Піщане
  • с. Солоне
  • с-ще Леонтовичі
  • с-ще Котлине
  • с. Богданівка
  • с. Ясенове
  • с. Українка
  • с. Троїцьке
  • с. Срібне
  • с. Преображенка
  • с. Горіхове
  • с. Новоандріївка
  • с. Запоріжжя
  • с. Відродження

Гродівська громада (Покровський район)

  • с. Миколаївка
  • с. Козацьке
  • с. Промінь
  • с-ще Новоекономічне
  • с. Балаган
  • с. Федорівка
  • с. Михайлівка
  • с. Малинівка
  • с. Шевченко Перше
  • с. Мирне
  • с. Миролюбівка
  • с. Єлизаветівка
  • с. Новоторецьке

Удачненська громада (Покровський район)

  • с. Молодецьке
  • с. Муравка
  • с. Новомиколаївка
  • с. Новосергіївка
  • с. Сергіївка
  • с-ще Удачне

Мирноградська громада (Покровський район)

  • м. Мирноград
  • с. Рівне
  • с. Красний Лиман

Комендантська година в Україні

Комендантська година в Україні була введена в умовах воєнного стану. Кожен регіон самостійно визначає тимчасові проміжки, у які запроваджуються обмеження. Наприклад, у Києві комендантська година триває з опівночі до 5 ранку. Наразі комендантська година діє в усіх областях України, за винятком Закарпатської області.

Про правила, що діють під час комендантської години, та можливість виходу на вулицю вночі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 12354, який пропонує посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.

За порушення комендантської години планується ввести штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1700 гривень).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Комендантська година Донецька область Війна в Україні
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