На Донеччині змінили комендантську годину: як і коли почнуть діяти нові правила
У Донецькій області з 5 травня 2025 року буде змінено правила комендантської години. У більшості громад вона триватиме з 21:00 до 05:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна.
З понеділка, 5 травня, у всіх населених пунктах Донецької області, за винятком тих, що розташовані ближче ніж за 10 кілометрів до лінії бойових дій, комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00 наступного дня. Раніше вона діяла з 17:00 до 09:00.
А ось у населених пунктах, які розташовані менше ніж за 10 кілометрів від лінії фронту, комендантська година та режим світломаскування діють з 15:00 до 11:00 наступного дня. Отже, люди можуть вільно пересуватися територіями лише протягом 4 годин на добу.
Список таких населених пунктів суттєво розширили
Сіверська міська громада (Бахмутський район)
- м. Сіверськ
- с. Дронівка
- с. Платонівка
- с. Серебрянка
- с. Григорівка
- с. Свято-Покровське
Соледарська міська громада (Бахмутський район)
- с. Васюківка
- с. Бондарне
- с. Пазено
- с. Федорівка
- с. Хромівка
- с. Голубівка
- с. Міньківка
- с. Оріхово-Василівка
- с. Привілля
- с-ще Виїмка
- с-ще Спірне
- с. Діброва
- с. Липівка
- с. Никифорівка
- с. Федорівка Друга
Торецька міська громада (Бахмутський район)
- с-ще Новоспаське
- с-ще Щербинівка
- с. Леонідівка
- с-ще Валентинівка
- с-ще Дачне
- с-ще Диліївка
- с-ще Дружба
- с-ще Кримське
- с-ще Суха Балка
Званівська сільська громада (Бахмутський район)
- с. Переїзне
- с. Званівка
- с. Верхньокам’янське
- с. Кузьминівка
Великоновосілківська селищна громада (Волноваський район)
- с. Багатир
- с. Андріївка
- с-ще Розлив
- с. Костянтинопіль
- с. Новопіль
- с. Новосілка
- с. Олексіївка
- с. Зелений Кут
- с. Новоукраїнка
- с-ще Одрадне
- с. Зелене Поле
Комарська сільська громада (Волноваський район)
- с. Привільне
- с. Вільне Поле
- с-ще Бурлацьке
- с-ще Шевченко
- с. Воскресенка
- с. Новоочеретувате
- с. Скудне
- с. Дніпроенергія
- с. Веселе
- с. Федорівка
- с. Комар
- с-ще Перебудова
- с-ще Комишуваха
Лиманська міська громада (Краматорський район)
- с-ще Зарічне
- с. Торське
- с-ще Ямпіль
- с. Рідкодуб
- с. Карпівка
- с. Новомихайлівка
- с. Липове
- с. Катеринівка
- с-ще Нове
- с. Терни
- с. Ямполівка
- с. Колодязі
- с. Іванівка
- с. Новосадове
- с-ще Мирне
- с. Середнє
- с. Зелена Долина
- с-ще Ставки
Миколаївська міська громада (Краматорський район)
- с. Малинівка
- с. Тихонівка
Усі населені пункти громади Костянтинівської міської та Іллінівської сільської громад.
Покровська міська громада (Покровський район)
- м. Покровськ
- м. Родинське
- с. Троянда
- с. Лисівка
- с. Гнатівка
- с. Даченське
- с. Зелене
- с. Новопавлівка
- с. Новоукраїнка
- с. Ріг
- с. Сухий Яр
- с-ще Чунишине
- с-ще Шевченко
- с. Гришине
- с. Новоєлизаветівка
- с-ще Котлярівка
- с-ще Надіївка
- с. Нововасилівка
- с. Новооленівка
- с. Новотроїцьке
- с. Успенівка
- с-ще Новопустинка
- с. Новоолександрівка
- с. Вовкове
- с. Звірове
- с. Піщане
- с. Солоне
- с-ще Леонтовичі
- с-ще Котлине
- с. Богданівка
- с. Ясенове
- с. Українка
- с. Троїцьке
- с. Срібне
- с. Преображенка
- с. Горіхове
- с. Новоандріївка
- с. Запоріжжя
- с. Відродження
Гродівська громада (Покровський район)
- с. Миколаївка
- с. Козацьке
- с. Промінь
- с-ще Новоекономічне
- с. Балаган
- с. Федорівка
- с. Михайлівка
- с. Малинівка
- с. Шевченко Перше
- с. Мирне
- с. Миролюбівка
- с. Єлизаветівка
- с. Новоторецьке
Удачненська громада (Покровський район)
- с. Молодецьке
- с. Муравка
- с. Новомиколаївка
- с. Новосергіївка
- с. Сергіївка
- с-ще Удачне
Мирноградська громада (Покровський район)
- м. Мирноград
- с. Рівне
- с. Красний Лиман
Комендантська година в Україні
Комендантська година в Україні була введена в умовах воєнного стану. Кожен регіон самостійно визначає тимчасові проміжки, у які запроваджуються обмеження. Наприклад, у Києві комендантська година триває з опівночі до 5 ранку. Наразі комендантська година діє в усіх областях України, за винятком Закарпатської області.
Про правила, що діють під час комендантської години, та можливість виходу на вулицю вночі читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 12354, який пропонує посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.
За порушення комендантської години планується ввести штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1700 гривень).
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