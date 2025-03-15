Армія РФ двічі атакувала рятувальників у Богодухові: почались пожежі, є постраждалі

У Богодухові Харківської області росіяни двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі після обстрілу. Постраждали цивільні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Харківській області .

Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. На щастя, рятувальники не постраждали.

"Постраждали 4 цивільних - отримали гостру реакцію на стрес", - констатували у ДСНС.

Вже через годину окупанти завдали повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну.

"Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в м. Богодухів. Загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м, пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Богодухова

Росіяни постійно обстрілюють Харківську область, в тому числі і Богодухів.

Так, російські війська атакували мʼясокомбінат у Богодухові вночі 8 березня. Почалась пожежа, повідомлялось про жертви та поранених. Тоді загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення.

Крім того, в серпні 2024 року також російські окупанти обстріляли Богодухів Харківської області. Тоді одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

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