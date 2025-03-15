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Армия РФ дважды атаковала спасателей в Богодухове: начались пожары, есть пострадавшие

Харьковская область, Суббота 15 марта 2025 10:32
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Армия РФ дважды атаковала спасателей в Богодухове: начались пожары, есть пострадавшие Фото: армия РФ дважды атаковала спасателей в Богодухове 15 марта (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

В Богодухове Харьковской области россияне дважды атаковали спасателей во время тушения пожара после обстрела. Пострадали гражданские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

"Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными БпЛА по лицею в г. Богодухов. Загорелась крыша здания на площади 500 кв.м, повреждены 18 домов и 5 школьных автобусов", - говорится в сообщении.

Уже через час оккупанты нанесли повторный удар по спасателям, повредив пожарную автоцистерну.

"Пострадали 4 гражданских - получили острую реакцию на стресс", - констатировали в ГСЧС.

Еще через час из-за второго удара загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. К счастью, спасатели не пострадали.

Пожар ликвидировали. К работам привлекались 42 спасателя, 11 единиц техники ГСЧС, в частности саперы.

Последствия обстрела Богодухова 15 марта (facebook.com/DSNSKHARKIV, t.me/synegubov)

Обстрелы Богодухова

Россияне постоянно обстреливают Харьковскую область, в том числе и Богодухов.

Так, российские войска атаковали мясокомбинат в Богодухове ночью 8 марта. Начался пожар, сообщалось о жертвах и раненых. Тогда погибли трое гражданских мужчин, еще 7 человек получили ранения.

Кроме того, в августе 2024 года также российские оккупанты обстреляли Богодухов Харьковской области. Тогда один человек погиб, еще восемь получили ранения.

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