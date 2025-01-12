Армія РФ за добу втратила на фронті понад 1700 солдатів і 22 артсистеми, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли Росії

Минулої ночі росіяни знову масштабно атакували повітряний простір України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усі ворожі цілі було збито або локаційно втрачено.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), за минулу добу Збройні сили України мали успіх в районі Суджі Курської області.

Крім того, американські аналітики розповіли про наслідки для Північної Кореї застосування її військових у війні Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.