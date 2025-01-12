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Армія РФ за добу втратила на фронті понад 1700 солдатів і 22 артсистеми, - Генштаб

Фото: ЗСУ завдають росіянам великих втрат техніки й особового складу (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 11 на 12 січня, російські військові втратили на фронті 1750 солдатів, 5 танків і 64 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 808 250 (+1750) осіб ліквідовано;
  • танків - 9756 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 289 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 21 839 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1260 од.;
  • засоби ППО - 1042 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 021 (+63) од.;
  • крилатих ракет - 3018 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33 598 (+64) од.;
  • спеціальної техніки - 3694 (+2) од.

Ситуація на фронті та обстріли Росії

Минулої ночі росіяни знову масштабно атакували повітряний простір України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усі ворожі цілі було збито або локаційно втрачено.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), за минулу добу Збройні сили України мали успіх в районі Суджі Курської області.

Крім того, американські аналітики розповіли про наслідки для Північної Кореї застосування її військових у війні Росії проти України.

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