Армия РФ за сутки потеряла на фронте более 1700 солдат и 22 артсистемы, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы России

Прошлой ночью россияне снова масштабно атаковали воздушное пространство Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Все вражеские цели были сбиты или локально потеряны.

По данным Института изучения войны (ISW), за минувшие сутки Вооруженные силы Украины имели успех в районе Суджи Курской области.

Кроме того, американские аналитики рассказали о последствиях для Северной Кореи применения ее военных в войне России против Украины.

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