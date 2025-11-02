Армія РФ атакувала Запоріжжя, пошкоджено житловий сектор: що відомо

Росіяни в ніч на 2 листопада вчергове обстріляли Запоріжжя. Під ударом був житловий сектор, є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог атакував Запоріжжя. Є пошкодження у житловому секторі. Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються", - йдеться у повідомленні.
Протягом ночі Федоров інформував, що для регіону була загроза застосування дронів, балістичних та швидкісних ракет.
Глава ОВА показав перші кадри наслідків атаки по місту.
Федоров написав, що через ворожу атаку двоє людей дістали поранень.
"Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - сказано у дописі.
Нагадаємо, росіяни в ніч на 39 жовтня атакували Запоріжжя кілька годин поспіль. По місту було завдано комбінованого ракетно-дронового удару.
Зокрема, ворог влучив у гуртожиток, через що кілька поверхів були повністю зруйновані. Також сталося кілька пожеж і постраждали об'єкти інфраструктури. Крім цього, були поранені люди, і їхня кількість зростала.
Ближче до ранку стало відомо, що по місту було завдано не менше 20 дронових і 8 ракетних ударів.