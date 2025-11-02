Армія РФ атакувала Запоріжжя, пошкоджено житловий сектор: що відомо

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, росіяни в ніч на 39 жовтня атакували Запоріжжя кілька годин поспіль. По місту було завдано комбінованого ракетно-дронового удару.

Зокрема, ворог влучив у гуртожиток, через що кілька поверхів були повністю зруйновані. Також сталося кілька пожеж і постраждали об'єкти інфраструктури. Крім цього, були поранені люди, і їхня кількість зростала.

Ближче до ранку стало відомо, що по місту було завдано не менше 20 дронових і 8 ракетних ударів.