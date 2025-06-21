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Армія РФ атакувала Україну сотнями дронів та трьома видами ракет: ППО знищила 90% цілей

Фото: армія РФ атакувала Україну сотнями дронів та трьома видами ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська у ніч на 21 червня атакували Україну сотнями ударних безпілотників, крилатими ракетами та балістикою. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував територію України 280 засобами повітряного нападу:

  • 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове - РФ; Чауда - ТОТ АР Крим.
  • 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області РФ;
  • 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської області РФ.

За даними Повітряних сил, основним напрямком удару стало місто Кременчук Полтавської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 – збито вогневими засобами, а 115 – локаційно втрачені.

Серед них:

  • 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 - лок.втр.);
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 - лок.втр.);
  • 1 крилата ракета "Калібр" (1 - лок.втр.).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків у 3-х локаціях.

Нічний обстріл 21 червня

Росіяни сьогодні вночі, 21 червня, атакували північні, центральні та південні регіони дронами та ракетами.

Основний удар ворог спрямував на Кременчук Полтавської області. Російські окупанти в ніч на 21 червня влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

За інформацією голови Полтавської ОВА Володимира Когута, більшість засобів ураження було збито силами ППО, але кілька влучань все ж завдали шкоди. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Внаслідок атаки одна людина отримала поранення середньої тяжкості. Мер Кременчука Віталій Малецький додав, що постраждали житлові квартали - пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, вибито вікна і зруйновано автомобілі.

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