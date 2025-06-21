Армия РФ атаковала Украину сотнями дронов и тремя видами ракет: ПВО уничтожила 90% целей

Ночной обстрел 21 июня

Россияне сегодня ночью, 21 июня, атаковали северные, центральные и южные регионы дронами и ракетами.

Основной удар враг направил на Кременчуг Полтавской области. Российские оккупанты в ночь на 21 июня попали в энергетическую инфраструктуру и открытые территории района.

По информации председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, большинство средств поражения было сбито силами ПВО, но несколько попаданий все же нанесли ущерб. На месте работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия обстрела.

В результате атаки один человек получил ранения средней тяжести. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что пострадали жилые кварталы - повреждены многоэтажки и частные дома, выбиты окна и разрушены автомобили.

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