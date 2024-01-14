Армія РФ атакувала дроном пожежний підрозділ у Херсонській області

За його словами, росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони. Поранення отримали четверо пожежників.

"У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми", - зазначив Прокудін.

Постраждалі рятувальники відмовилися від госпіталізації після надання медичної допомоги.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, за минулу добу противник здійснив 103 обстріли Херсонської області. Внаслідок атак шестеро осіб були поранені.