Армия РФ атаковала дроном пожарное подразделение в Херсонской области

Российская армия сегодня, 14 января, атаковала Станислав Херсонской области. Оккупанты ударили по пожарному подразделению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
По его словам, россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение местной пожарной охраны. Ранения получили четверо пожарных.
"У них диагностировали контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы", - отметил Прокудин.
Пострадавшие спасатели отказались от госпитализации после оказания медицинской помощи.
Ситуация в Херсоне и области
Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.
Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.
Так, за минувшие сутки противник совершил 103 обстрела Херсонской области. В результате атак шесть человек были ранены.
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