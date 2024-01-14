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Армия РФ атаковала дроном пожарное подразделение в Херсонской области

Фото: армия РФ атаковала дроном пожарное подразделение в Херсонской области (t me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 14 января, атаковала Станислав Херсонской области. Оккупанты ударили по пожарному подразделению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение местной пожарной охраны. Ранения получили четверо пожарных.

"У них диагностировали контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы", - отметил Прокудин.

Пострадавшие спасатели отказались от госпитализации после оказания медицинской помощи.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, за минувшие сутки противник совершил 103 обстрела Херсонской области. В результате атак шесть человек были ранены.

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