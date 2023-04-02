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Армия РФ 60 раз обстреляла Херсонскую область: есть жертва и раненые

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Херсон, Воскресенье 02 апреля 2023 08:45
Армия РФ 60 раз обстреляла Херсонскую область: есть жертва и раненые Фото: оккупанты вчера 60 раз обстреляли Херсон и область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска за прошедшие сутки около 60 раз обстреляли Херсонскую область. В результате ударов врага один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Оккупанты вчера выпустили по Херсонской области 290 снарядов. Российская армия применила авиацию, "Грады" и артиллерию.

Херсон попал под обстрел 6 раз. Около 26 российских снарядов попали в жилые кварталы. В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома.

Из-за российских атак один человек погиб. Еще двое жителей Херсонской области получили ранения.

Напомним, вчера вечером в Херсоне прогремели мощные взрывы. Местные жители предполагали, что оккупанты обстреливают город.

Также 1 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии Бериславский район Херсонской области. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры.

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