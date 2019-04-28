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Армия и оппозиция Судана пришли договорились об управлении страной

Новости » Политика    28.04.2019 - 03:18
Армия и оппозиция Судана пришли договорились об управлении страной
Иллюстративное фото (skynewsarabia)

Стороны создадут совместный совет по управлению страной

Суданская оппозиция и военные, в чьих руках сейчас находится власть, договорились относительно управления страной после государственного переворота в Судане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Как сообщается, во время переговоров в Хартуме, Военный совет и оппозиционный альянс "За свободу и перемены" приняли решение создать общий совет по управлению страной.

Отмечается, что сейчас стороны должны согласовать численность управляющего совета. Так, оппозиция предлагает, что в совет войдут 8 гражданских и 7 военных представителей. В свою очередь армия настаивает на том, что совет должен состоять из 10 человек, из них 7 будет делегировать военный совет, другие 3 - будут представлять гражданские силы.

Напомним, ранее в Судане арестовали спикера парламента Ибрагима Омара. Омара задержали в международном аэропорту Хартума.

Как писало РБК-Украина, президента Судана Омара аль-Башира взяли под стражу после государственного переворота в стране. Бывший глава государства находится под домашним арестом. Также под арест взяли действующих и бывших высокопоставленных чиновников из окружения президента, в том числе главу президентской гвардии, руководителя правящей в стране партии "Национальный конгресс".

11 апреля в Судане произошел государственный переворот: в Хартуме прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение.

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