Армия Нигерия освободила захваченный террористами город

Фото: боевики ИГИЛ (скриншот видео Al Joumhouria)

Накануне террористы ISWA захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии

Армия Нигерия освободила город Ранн, ранее захваченный террористами "Исламского государства Западной Африки" (ISWA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, источники в нигерийской армии подтвердили, что день спустя после нападения экстремистов войска сумели отвоевать Ранн.

"Боко Харам вошли в город во второй половине дня в понедельник. Бой продолжался около трех часов. Армия отступила, но позднее вернулась", - отметили представители армии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии связанные с террористической группировкой "Исламское государство" боевики захватили город Ранн. Это была не первая попытка ISWA овладеть населенным пунктом. В конце декабря боевики на несколько дней заняли расположенный на берегу озера Чад город Бага. Затем правительственная армия Нигерии сумела выбить экстремистов.

Отметим, в ноябре в Нигерии во время атаки боевиков "Исламского государства" на военную базу погибли около 100 солдат. Уцелевшим пришлось в экстренном порядке эвакуироваться, в результате было брошено большое количество вооружения, снаряжения и техники.