В Нигерии во время атаки на военную базу погибло около 100 военнослужащих, - Reuters

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Атаку на базу произвели боевики "Исламского государства"

В Нигерии во время атаки боевиков "Исламского государства" на военную базу погибло около 100 солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Reuters.

Источники издания сообщили, что атака произошла в прошлое воскресенье, 18 ноября, в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

"Боевики застали нас врасплох. База была сожжена, мы потеряли около 100 солдат. Это огромная потеря", - рассказал один из офицеров.

Многие солдаты до сих пор считают пропавшими без вести. Также источники рассказали, что во время попыток забрать тела погибших военнослужащих погибло несколько солдат.

Уцелевшим силам пришлось в экстренном порядке производить эвакуацию. Они сообщили, что на базе было брошено большое количество вооружения, снаряжения и техники.

"Деревня все еще находится под их контролем", - заявил очевидец.

Также эту информацию подтвердили власти страны.

Напомним, в Нигерии во время акции протеста силовики убили больше 40 человек. Силовики применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ во время разгона протестных маршей, организованных Исламским движением Нигерии в поддержку Ибрагима Закзаки, находящегося в тюрьме с 2015 года.