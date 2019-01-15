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Армія Нігерія звільнила захоплене терористами місто

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 15:51
Армія Нігерія звільнила захоплене терористами місто
Фото: бойовики ІДІЛ (скріншот відео Al Joumhouria)

Напередодні терористи ISWA захопили місто Ранн на північному сході Нігерії

Армія Нігерія звільнила місто Ранн, раніше захоплене терористами "Ісламської держави Західної Африки" (ISWA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, джерела в нігерійській армії підтвердили, що через день після нападу екстремістів війська зуміли відвоювати Ранн.

"Боко Харам увійшли в місто у другій половині дня в понеділок. Бій тривав близько трьох годин. Армія відступила, але пізніше повернулася", - зазначили представники армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нігерії пов'язані з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" бойовики захопили місто Ранн. Це була не перша спроба ISWA оволодіти населеним пунктом. В кінці грудня бойовики на кілька днів зайняли розташоване на березі озера Чад місто Бага. Потім урядова армія Нігерії зуміла вибити екстремістів.

Зазначимо, в листопаді в Нігерії під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на військову базу загинули близько 100 солдатів. Уцілілим довелося в екстреному порядку евакуюватися, в результаті було покинуто велику кількість озброєння, спорядження і техніки.

 

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