ИГИЛ захватила город в Нигерии

Фото: боевики ИГИЛ (скриншот видео Al Joumhouria)

Город Ранн полностью перешел в руки боевиков, правительственные силы его покинули

На северо-востоке Нигерии связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) боевики захватили город Ранн. Об этом сообщили источники в нигерийской службе безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками, часть зданий уничтожена, местные жители оставляют свои дома.

Согласно источникам агентства, город полностью перешел в руки боевиков, правительственные силы покинули населенный пункт.

Уточняется, что город захватили силы Исламского государства Западной Африки (ISWA) - террористической группировки, отколовшейся несколько лет назад от "Боко Харам" и принесшей присягу ИГИЛ.

Напомним, в ноябре в Нигерии во время атаки боевиков "Исламского государства" на военную базу погибло около 100 солдат, база была сожжена, многие солдаты пропали без вести. Несколько солдат погибли во время попыток забрать тела погибших военнослужащих. Уцелевшим силам пришлось в экстренном порядке производить эвакуацию, в результате на базе было брошено большое количество вооружения, снаряжения и техники.