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В "Армія+" можна редагувати дані: як це зробити

Фото: Військовий зі смартфоном (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українським захисникам стане простіше коригувати дані про військову службу у застосунку "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

У застосунку "Армія+" з’явилася нова функція для військовослужбовців – тепер можна коригувати дані про військову службу. Після внесення змін генерується номер заявки, за яким можна відстежувати статус оновлення інформації.

Від моменту запуску "Армія+" деякі військові стикнулися з проблемою, коли інформація про їхню службу не відображалася в додатку. Найчастіше це траплялося через те, що дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не були оцифровані. Для виправлення цього необхідно було завантажити додаток "Резерв+" і через нього надсилати запити.

У Міноборони зазначають, що протягом перших чотирьох тижнів роботи понад 60 тис. військовослужбовців оновили свої дані через "Резерв+". Однак це було незручно, оскільки вимагало встановлення додаткового застосунку і не надавало зворотного зв’язку про статус заявки. Тепер процедуру спростили.

Як оновити дані через "Армія+":

  • Завантажте або оновіть застосунок та авторизуйтеся.
  • Якщо дані про вашу службу відсутні, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу". Натисніть "Я точно чинний військовий".
  • Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію, та надішліть запит.
  • Отримайте номер заявки, який дозволить відстежувати її статус, та очікуйте сповіщення про результат.

З моменту запуску "Армія+" за півтора місяця у застосунку авторизувалося понад 270 тисяч військовослужбовців. Близько 1 тисячі військових частин вже впровадили цей сервіс, а також подано 7 тисяч електронних рапортів, які мають юридичний статус паперових.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Міноборони підготувало відеоінструкцію для військових, у якій детально пояснюється, як зареєструватися в додатку "Армія+". Для початку необхідно завантажити застосунок з офіційних джерел – Play Market або App Store. Важливо уникати сторонніх сайтів і неперевірених посилань у соцмережах та месенджерах. Після встановлення додатку слід створити обліковий запис та авторизуватися.

Також ми детально розповідали про застосунок "Арімя+" та які функції у ньому доступні для військовослужбовців.

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