В "Армия+" можно редактировать данные: как это сделать

Украинским защитникам станет проще корректировать данные о военной службе в приложении "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .
В приложении "Армия+" появилась новая функция для военнослужащих – теперь можно корректировать данные о военной службе. После внесения изменений генерируется номер заявки, по которому можно отслеживать статус обновления.
С момента запуска "Армия+" некоторые военные столкнулись с проблемой, когда информация об их службе не отображалась в приложении. Чаще это случалось из-за того, что данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не были оцифрованы. Для исправления этого необходимо было загрузить приложение "Резерв+" и через него отправлять запросы.
В Минобороны отмечают, что за первые четыре недели работы более 60 тыс. военнослужащих обновили свои данные через "Резерв+". Однако это было неудобно, поскольку требовало установки дополнительного приложения и не предоставляло обратной связи о статусе заявки. Теперь процедуру упростили.
Как обновить данные через "Армия+" :
С момента запуска "Армия+" за полтора месяца в приложении авторизовалось более 270 тысяч военнослужащих. Около 1 тысячи воинских частей уже внедрили этот сервис, а также подано 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажных.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минобороны подготовило видеоинструкцию для военных, в которой подробно объясняется, как зарегистрироваться в приложении "Армия+". Для начала необходимо скачать приложение из официальных источников – Play Market или App Store. Важно избегать сторонних сайтов и непроверенных ссылок в соцсетях и мессенджерах. После установки приложения следует создать учетную запись и авторизироваться.
Также мы подробно рассказывали о приложении "Аримя+" и какие функции в нем доступны для военнослужащих.
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