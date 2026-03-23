UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Армія Куби готується до можливої "військової агресії США"

00:28 23.03.2026 Пн
2 хв
Було б наївно виключати американський наступ, вважає кубинський чиновник
aimg Маловічко Юлія
Фото: столиця Куби Гавана (Getty Images)

Солдати кубинської армії цими днями готуються до можливого втручання американських військових в їхню країну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За його словами, з боку кубинського керівництва було б наївно ігнорувати можливість конфлікту зі США, враховуючи, що зараз відбувається у світі.

"Наші військові завжди готові, і насправді вони готуються цими днями до можливості військової агресії", - сказав де Коссіо.

Він також додав, що лідери країни "щиро сподіваються, що цього не станеться".

Напруженість між США та Кубою загострилася після військової операції США у Венесуелі, яка призвела до захоплення президента цієї країни Ніколаса Мадуро , який мав тісні стосунки з керівництвом Куби.

Після операції президент США Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо попередили, що наступним може бути військове втручання до Куби.

Венесуела до втручання Трампа постачала Кубі нафту, а після спецоперації США це припинилось. При цьому Трамп почав погрожувати тарифами країнам, які б почали продавати Гавані нафту.

В результаті Куба зіштовхнулась із енергетичною кризою, переживши вже кілька блекаутів. Президент США весь цей час наполягав на тому, щоб кубинська влада здалась Штатам.

Заступник голови МЗС Куби, коментуючи ситуацію з енергоносіями, заявив наступне:

"Ситуація дуже серйозна, і ми діємо якомога проактивніше, щоб впоратися з нею. Ми справді сподіваємося, що паливо так чи інакше досягне Куби, і що цей бойкот, який запроваджують Сполучені Штати, не триватиме і не може тривати вічно", - сказав він.

Як відомо, Росія відправила судно з пальним до Куби, щоб допомогти Гавані впоратись із кризою, однак танкер мусив повернутись через попередження з боку США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиКуба