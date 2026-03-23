Армия Кубы готовится к возможной "военной агрессии США"

По его словам, было бы наивно со стороны кубинского руководства игнорировать возможность конфликта с США, учитывая, что сейчас происходит в мире.

"Наши военные всегда готовы, и на самом деле они готовятся в эти дни к возможности военной агрессии", - сказал де Коссио.

Он также добавил, что лидеры страны "искренне надеются, что этого не произойдет".

Напряженность между США и Кубой обострилась после военной операции США в Венесуэле, которая привела к захвату президента этой страны Николаса Мадуро, который имел тесные отношения с руководством Кубы.

После операции президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио предупредили, что следующим может быть военное вмешательство в Кубу.

Венесуэла до вмешательства Трампа поставляла Кубе нефть, а после спецоперации США это прекратилось. При этом Трамп начал угрожать тарифами странам, которые бы начали продавать Гаване нефть.

В результате Куба столкнулась с энергетическим кризисом, пережив уже несколько блэкаутов. Президент США все это время настаивал на том, что кубинские власти сдались Штатам.

Заместитель главы МИД Кубы, комментируя ситуацию с энергоносителями, заявил следующее:

"Ситуация очень серьезная, и мы действуем как можно проактивнее, чтобы справиться с ней. Мы действительно надеемся, что топливо так или иначе достигнет Кубы, и что этот бойкот, который вводят Соединенные Штаты, не будет продолжаться и не может продолжаться вечно", - сказал он.