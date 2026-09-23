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Армія на кордоні та укриття: Польща посилила 6 пунктів пропуску з Україною

16:06 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Армія на кордоні та укриття: Польща посилила 6 пунктів пропуску з Україною Фото: польський прикордонник (Getty Images)
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Шість пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною перевели у режим підвищеної готовності. Для посилення безпеки там розгортають пости польські військові.

Про це заявили глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Це стосується пунктів пропуску в Дорогуську, Зосині, Будомєжі, Корчовій, Медиці та Кросценку.

На цих об'єктах обмежили кількість людей і транспорту, які можуть перебувати там одночасно. Це необхідно, щоб у разі виникнення загрози швидко провести евакуацію.

На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть у терміновому порядку.

Залучення армії та співпраця служб

Переведення пунктів у новий режим та підготовка військовослужбовців тривали менше ніж добу. Військові створили спеціальні пости відповідно до вказівок Прикордонної служби.

"Переведення пунктів пропуску на кордоні з Україною у стан підвищеної готовності та підготовка військовослужбовців зайняли менш як 24 години після ухвалення рішення. Військові створили пости відповідно до рекомендацій Прикордонної служби. Це ще один приклад дуже доброї взаємодії між службами", - зазначив Кєрвінський.

Глава польського МВС підкреслив, що прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. За його словами, попри нещодавні інциденти з російськими дронами неподалік польського кордону, ця зона наразі залишається безпечною.

Уряд Польщі ще два роки тому офіційно відніс прикордонні пункти пропуску з Україною до об’єктів критичної інфраструктури. Це рішення дозволяє силовикам та спецслужбам значно оперативніше реагувати на будь-які загрози чи надзвичайні події.

Нагадаємо, у Бюро національної безпеки Польщі заявили, що спецслужби РФ активізували дії проти європейської інфраструктури, яка забезпечує допомогу Україні. Серед цілей окупантів - залізниця, мости та кордони.

Крім того, Польща вирішила розширити мережу сирен екстреного оповіщення на сході. Причина - зростання ризиків від російських обстрілів поблизу кордону з Україною.

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