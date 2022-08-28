Армия Китая приведена в боевую готовность после прохода крейсеров США у Тайваня

Как информируют СМИ, с таким заявлением выступил представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно прекратить любые провокации", - сказал он.

Стоит отметить, что два корабля ВМС США Antietam и Chancellorsville начали проход через Тайваньский пролив подобные маневры проводятся впервые с момента скандального визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Напомним, что Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим Пекин пригрозил "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Также Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

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