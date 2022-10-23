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Армія Ізраїлю знищила центр збирання іранських "шахедів" у Сирії

Фото: армія Ізраїлю знищила центр збирання іранських "шахедів" у Сирії (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Ізраїльські військові авіаударом поблизу Дамаска знищили центр збирання іранських дронів у Сирії, накривши його бомбами у п’ятницю, 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

Згідно з джерелами SOHR, військову логістику та обладнання, що використовувалися для збирання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту в західній частині провінції Ріф-Дамаск, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами.

"У січні 2022 року партії зброї, боєприпасів та деталей для виробництва дронів з Ірану прибули у військовий аеропорт у західній сільській місцевості сирійського Дамаска", - йдеться у звіті.

Як повідомлялось, Росія нещодавно перекинула з Сирії частину військ та техніки, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО).

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