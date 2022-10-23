Армия Израиля уничтожила центр сборки иранских "шахедов" в Сирии

Израильские военные авиаударом близ Дамаска уничтожили центр сборки иранских дронов в Сирии, накрыв его бомбами в пятницу, 21 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).
Согласно источникам SOHR, военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта в западной части провинции Риф-Дамаск, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.
"В январе 2022 года партии оружия, боеприпасов и деталей для производства дронов из Ирана прибыли в военный аэропорт в западной сельской местности сирийского Дамаска", - говорится в отчете.
Как сообщалось, Россия недавно перебросила из Сирии часть войск и техники, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО).
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