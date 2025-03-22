Армія Ізраїлю знищила пускову установку ХАМАС і вдарила по військових базах у Сирії

Військові вдарили по пусковій установці бойовиків ХАМАС, з якої раніше у п'ятницю, 21 березня, були випущені два снаряди вбік ізраїльської території у районі Аль-Фуркана на півночі Сектора Газа.

Зазначається, що терористи умисно розмістили установку біля гуманітарної зони в Аль-Фуркані.

Фото: Армія оборони Ізраїлю (idfanc.activetrail.biz)

Перед ударом було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання повітряного спостереження, додаткових розвідувальних даних і високоточних боєприпасів.

Удари по військових базах у Сирії

Ізраїльська армія завдала удару по військово-стратегічних об'єктах, що залишалися на сирійських військових базах "Тадмор" і "Тіас" (Т4).

Ударів було завдано після того, як ізраїльська група повітряної розвідки, розвідувальний підрозділ ВПС Ізраїлю, виявила озброєння та інші стратегічні об'єкти на двох військових об'єктах в центральній Сирії за останній період.

Військові джерела описують удари винищувачів ЦАХАЛу по військовому аеропорту Пальміри і розташованій поруч авіабазі Т-4 як "масштабні", із застосуванням можливостей, які дозволять Ізраїлю зберегти перевагу в повітрі у регіоні.

Після падіння режиму Башара Асада в грудні Ізраїль пообіцяв знищити зброю в Сирії, яка, як він побоюється, може потрапити до рук "ворожих сил", які можуть спробувати напасти на Ізраїль.