Армія Ізраїлю знищила пускову установку ХАМАС і вдарила по військових базах у Сирії

Армія оборони Ізраїлю знищила незаконно розміщену пускову установку ХАМАС на півночі Сектора Газа, а також вдарила по об'єктах на двох військових базах у Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ і видання The Times of Israel.
Військові вдарили по пусковій установці бойовиків ХАМАС, з якої раніше у п'ятницю, 21 березня, були випущені два снаряди вбік ізраїльської території у районі Аль-Фуркана на півночі Сектора Газа.
Зазначається, що терористи умисно розмістили установку біля гуманітарної зони в Аль-Фуркані.
Перед ударом було вжито численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання повітряного спостереження, додаткових розвідувальних даних і високоточних боєприпасів.
Ізраїльська армія завдала удару по військово-стратегічних об'єктах, що залишалися на сирійських військових базах "Тадмор" і "Тіас" (Т4).
Ударів було завдано після того, як ізраїльська група повітряної розвідки, розвідувальний підрозділ ВПС Ізраїлю, виявила озброєння та інші стратегічні об'єкти на двох військових об'єктах в центральній Сирії за останній період.
Військові джерела описують удари винищувачів ЦАХАЛу по військовому аеропорту Пальміри і розташованій поруч авіабазі Т-4 як "масштабні", із застосуванням можливостей, які дозволять Ізраїлю зберегти перевагу в повітрі у регіоні.
Після падіння режиму Башара Асада в грудні Ізраїль пообіцяв знищити зброю в Сирії, яка, як він побоюється, може потрапити до рук "ворожих сил", які можуть спробувати напасти на Ізраїль.
З 19 січня Ізраїль перебував у формальному режимі припинення вогню з палестинським угрупованням ХАМАС.
Нещодавно сторони планували другий раунд переговорів, однак бойовики відмовилися звільняти ізраїльських заручників і днями бойові дії відновилися.
У четвер, 20 березня, ізраїльські військові демонтували об'єкти ХАМАС у районі "Шабура" в місті Рафах.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац не виключив розширення буферної зони на кордоні з Сектором Газа, якщо терористи не звільнять заручників.
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