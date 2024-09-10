Армія Ізраїлю знищила командний пункт ХАМАС у Секторі Газа

Ізраїль атакував командно-контрольний центр ХАМАС, що підпільно діяв у визначеній гуманітарній зоні на півдні Cектора Газа. Палестинська влада заявила про загибель цивільних переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і агентства Reuters .

За словами військових, терористи, що базувалися в командному центрі в Хан-Юнісі, "розробляли і розгортали терористичні плани проти військ ЦАХАЛу та ізраїльського цивільного населення".

Армія заявляє, що зробила "кілька кроків напередодні атаки, щоб звести до мінімуму ймовірність заподіяння шкоди цивільному населенню", зокрема використовуючи високоточні боєприпаси і розвідувальну інформацію.

Знищене наметове містечко

Водночас, за даними цивільної служби з надзвичайних ситуацій Сектора Газа, внаслідок ізраїльських авіаударів по наметовому табору для переміщених палестинців на півдні анклаву, загинули і були поранені 65 осіб.

Мешканці та медики повідомили, що в наметове містечко біля Хан-Юніса в районі Аль-Мавасі, який є гуманітарною зоною, було випущено щонайменше чотири ракети. Табір переповнений переміщеними палестинцями, які втекли з інших районів анклаву.

Цивільна служба з надзвичайних ситуацій Гази повідомила, що щонайменше 20 наметів загорілися, а ракети залишили воронки глибиною до дев'яти метрів (30 футів). За даними служби, серед 65 жертв були жінки і діти, але вона не надала даних про кількість загиблих і поранених.

За словами жителів, між наметовим містечком і лікарнею, що розташована неподалік, мчали машини швидкої допомоги, а над головою все ще було чути ізраїльські літаки.