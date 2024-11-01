Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію у Секторі Газа члена політбюро ХАМАСу
Під час авіаудару Ізраїлю по півдню Сектору Газа було вбито члена політбюро ХАМАСу. Він відповідав за зв'язки з іншими угрупованнями в анклаві.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу армії Ізраїлю.
Як повідомили у ЦАХАЛі, член політбюро ХАМАСу Ізз ад-Дін Кассаб був убитий унаслідок авіаудару в районі міста Хан-Юніс на півдні Сектору Газа.
У армії Ізраїлю називають Кассаба "одним з останніх високопоставлених членів політбюро ХАМАСу, які залишалися живими на території Сектора Газа".
Він очолював відділ національних відносин, а також, за даними ізраїльських військових, мав повноваження під час ухвалення військових рішень, зокрема про терористичні атаки проти Ізраїлю.
Армія Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАСу
Нагадаємо, нещодавно ізраїльські військові ліквідували лідера ХАМАСу Яхью Сінвара. Він - відомий терорист, який підозрюється в організації атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Що відомо про ліквідованого лідера ХАМАСу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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