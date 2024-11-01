Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію у Секторі Газа члена політбюро ХАМАСу

Під час авіаудару Ізраїлю по півдню Сектору Газа було вбито члена політбюро ХАМАСу. Він відповідав за зв'язки з іншими угрупованнями в анклаві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу армії Ізраїлю.

Він очолював відділ національних відносин, а також, за даними ізраїльських військових, мав повноваження під час ухвалення військових рішень, зокрема про терористичні атаки проти Ізраїлю.

У армії Ізраїлю називають Кассаба "одним з останніх високопоставлених членів політбюро ХАМАСу, які залишалися живими на території Сектора Газа".

Як повідомили у ЦАХАЛі, член політбюро ХАМАСу Ізз ад-Дін Кассаб був убитий унаслідок авіаудару в районі міста Хан-Юніс на півдні Сектору Газа.

Армія Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАСу

Нагадаємо, нещодавно ізраїльські військові ліквідували лідера ХАМАСу Яхью Сінвара. Він - відомий терорист, який підозрюється в організації атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Що відомо про ліквідованого лідера ХАМАСу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.