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Армия Израиля заявила о ликвидации в Секторе Газа члена политбюро ХАМАСа

Пятница 01 ноября 2024 22:29
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Армия Израиля заявила о ликвидации в Секторе Газа члена политбюро ХАМАСа Фото: террористы ХАМАСа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время авиаудара Израиля по югу Сектора Газа был убит член политбюро ХАМАСа. Он отвечал за связи с другими группировками в анклаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Как сообщили в ЦАХАЛе, член политбюро ХАМАСа Изз ад-Дин Кассаб был убит в результате авиаудара в районе города Хан-Юнис на юге Сектора Газа.

Армия Израиля заявила о ликвидации в Секторе Газа члена политбюро ХАМАСа

В армии Израиля называют Кассаба "одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАСа, которые оставались живы на территории Сектора Газа".

Он возглавлял отдел национальных отношений, а также, по данным израильских военных, имел полномочия по принятию военных решений, в частности о террористических атаках против Израиля.

Армия Израиля ликвидировала лидера ХАМАСа

Напомним, недавно израильские военные ликвидировали лидера ХАМАСа Яхью Синвара. Он - известный террорист, подозреваемый в организации атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Что известно о ликвидированном лидере ХАМАСа - читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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