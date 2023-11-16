Армія Ізраїлю виявила тіло загиблої заручниці біля лікарні Шифа в Газі
Тіло Йехудіти Вайс, яку 7 жовтня викрали бойовики ХАМАСу, знайшла Армія оборони Ізраїлю в місті Газа.
Про це заявив ЦАХАЛ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Війська 603-го батальйону 7-ї бронетанкової бригади виявили тіло разом із військовою технікою ХАМАСу, включно зі штурмовими гвинтівками і РПГ.
Зазначається, що її тіло знайшли поблизу лікарні Шифа, яка розташована в Газі.
Тіло доправили в Ізраїль для впізнання, після чого військові та поліція повідомили сім'ю Вайс про її смерть. ЦАХАЛ не надає додаткової інформації про причину смерті Вайс і про те, коли її було вбито.
Що відомо про загиблу
Вайс, матір п'ятьох дітей, була викрадена з кібуца Беері 7 жовтня. Її чоловік, Шмулік Вайс, був знайдений убитим у безпечній кімнаті їхнього будинку.
Йехудіт, пенсіонерка, яка працювала з дітьми в дитячому садочку і в їдальні кібуца, під час викрадення проходила курс променевого лікування від раку молочної залози.
"ЦАХАЛ висловлює щирі співчуття родині. Національна місія полягає в тому, щоб знайти зниклих безвісти і повернути заручників додому", - повідомила Армія оборони Ізраїлю.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
На початку жовтня бойовики ХАМАС почали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали і викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".
У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.
За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.
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