Армія Ізраїлю виявила тіло загиблої заручниці біля лікарні Шифа в Газі

Про це заявив ЦАХАЛ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Війська 603-го батальйону 7-ї бронетанкової бригади виявили тіло разом із військовою технікою ХАМАСу, включно зі штурмовими гвинтівками і РПГ.

Зазначається, що її тіло знайшли поблизу лікарні Шифа, яка розташована в Газі.

Тіло доправили в Ізраїль для впізнання, після чого військові та поліція повідомили сім'ю Вайс про її смерть. ЦАХАЛ не надає додаткової інформації про причину смерті Вайс і про те, коли її було вбито.

Що відомо про загиблу

Вайс, матір п'ятьох дітей, була викрадена з кібуца Беері 7 жовтня. Її чоловік, Шмулік Вайс, був знайдений убитим у безпечній кімнаті їхнього будинку.

Йехудіт, пенсіонерка, яка працювала з дітьми в дитячому садочку і в їдальні кібуца, під час викрадення проходила курс променевого лікування від раку молочної залози.

"ЦАХАЛ висловлює щирі співчуття родині. Національна місія полягає в тому, щоб знайти зниклих безвісти і повернути заручників додому", - повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС почали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали і викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.