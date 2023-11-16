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Армия Израиля обнаружила тело погибшей заложницы возле больницы Шифа в Газе

Газа, Четверг 16 ноября 2023 21:34
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Армия Израиля обнаружила тело погибшей заложницы возле больницы Шифа в Газе Архивное фото: Армия Израиля обнаружила тело заложницы возле больницы Шифа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Тело Йехудиты Вайс, которую 7 октября похитили боевики ХАМАСа, нашла Армия обороны Израиля в городе Газа.

Об этом заявил ЦАХАЛ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Войска 603-го батальона 7-й бронетанковой бригады обнаружили тело вместе с военной техникой ХАМАСа, включая штурмовые винтовки и РПГ.

Отмечается, что ее тело нашли вблизи больницы Шифа, которая расположена в Газе.

Тело доставили в Израиль для опознания, после чего военные и полиция сообщили семье Вайс о ее смерти. ЦАХАЛ не предоставляет дополнительной информации о причине смерти Вайс и о том, когда она была убита.

Что известно о погибшей

Вайс, мать пятерых детей, была похищена из кибуца Беэри 7 октября. Ее муж, Шмулик Вайс, был найден убитым в безопасной комнате их дома.

Йехудит, пенсионерка, которая работала с детьми в детском саду и в столовой кибуца, во время похищения проходила курс лучевого лечения от рака молочной железы.

"ЦАХАЛ выражает искренние соболезнования семье. Национальная миссия состоит в том, чтобы найти пропавших без вести и вернуть заложников домой", - сообщила Армия обороны Израиля.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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