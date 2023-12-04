Армія Ізраїлю виявила понад 800 шахт у підземні тунелі у Секторі Газа

Раніше у ХАМАС заявляли, що у своєму розпорядженні мають "сотні кілометрів тунелів" і порівнювали свою мережу за довжиною тунелів із системою метро Нью-Йорка.

Бойовики не приховували, що у тунелях та бункерах розташовуються центри управління та майстерні з виробництва озброєння. Це зробило тунелі головними цілями для ізраїльських повітряних ударів із застосуванням боєприпасів.

"Шахти тунелів розташовувалися в житлових районах, багато з яких знаходилися поряд або всередині цивільних будівель та споруд, таких як школи, дитячі садки, мечеті та ігрові майданчики", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

За словами військових, із приблизно 800 виявлених шахт 500 було знищено з використанням різних методів.

Війна в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Після вторгнення терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа. Також Ізраїль припинив подачу електроенергії та води до регіону.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа після тижневого перемир'я. У Цахалі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.