Армия Израиля обнаружила более 800 шахт в подземные туннели в Секторе Газа

Ранее в ХАМАС заявляли, что в своем распоряжении имеют "сотни километров туннелей" и сравнивали свою сеть по длине тоннелей с системой метро Нью-Йорка.

Боевики не скрывали, что в тоннелях и бункерах располагаются центры управления и мастерские по производству вооружения. Это сделало туннели главными целями для израильских воздушных ударов с применением проникающих боеприпасов.

"Шахты туннелей располагались в жилых районах, многие из которых находились рядом или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и игровые площадки", - говорится в сообщении армии Израиля.

По словам военных, из примерно 800 обнаруженных шахт 500 были уничтожены с использованием различных методов.

Война в Израиле

Боевики ХАМАС 7 октября вторлись в Израиль. После вторжения террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил операцию "Железные мечи" и стал обстреливать места террористов в Секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа после недельного перемирия. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.