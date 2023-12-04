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Армия Израиля обнаружила более 800 шахт в подземные туннели в Секторе Газа

Фото: ЦАХАЛ обнаружил более 800 шахт в подземные туннели в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала наземной операции в Секторе Газа армия Израиля обнаружила более 800 шахт, которые ведут в обширную подземную сети туннелей и бункеров боевиков ХАМАС, и в ходе боев разрушили более половины из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее в ХАМАС заявляли, что в своем распоряжении имеют "сотни километров туннелей" и сравнивали свою сеть по длине тоннелей с системой метро Нью-Йорка.

Боевики не скрывали, что в тоннелях и бункерах располагаются центры управления и мастерские по производству вооружения. Это сделало туннели главными целями для израильских воздушных ударов с применением проникающих боеприпасов.

"Шахты туннелей располагались в жилых районах, многие из которых находились рядом или внутри гражданских зданий и сооружений, таких как школы, детские сады, мечети и игровые площадки", - говорится в сообщении армии Израиля.

По словам военных, из примерно 800 обнаруженных шахт 500 были уничтожены с использованием различных методов.

Война в Израиле

Боевики ХАМАС 7 октября вторлись в Израиль. После вторжения террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил операцию "Железные мечи" и стал обстреливать места террористов в Секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа после недельного перемирия. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

 

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