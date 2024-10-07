Армія Ізраїлю вдарила по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" у Бейруті

Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки "Хезболли" у Бейруті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Крім того, у ЦАХАЛ зазначили, що впродовж минулої доби ізраїльська армія завдала ударів по більш ніж 70 об'єктах терору "Хезболли" на півдні Лівану, зокрема по об'єктах терористичної інфраструктури, пускових установках, центрах командування й управління, а також по сховищу зброї на півдні Лівану.

Винищувачі завдали ударів по об'єктах терористів "Хезболли" на півдні Лівану та в районі Бекаа, зокрема по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури та пусковій установці.

Операція армії Ізраїлю проти "Хезболли"

За останні місяці бойовики терористичного угруповання "Хезболла" регулярно обстрілювали північні райони Ізраїлю на знак підтримки терористів ХАМАСу під час війни у Секторі Газа. Армія Ізраїлю у відповідь била по південних районах Лівану.

1 жовтня ЦАХАЛ почала операцію проти "Хезболли" на території Лівану. Метою є також ліквідація об'єктів і лідерів руху, а також відкидання терористів від кордонів, щоб жителі північних районів Ізраїлю могли повернутися додому.

Того ж дня Іран завдав масованої атаки по території Ізраїлю, випустивши 180 балістичних ракет.

Ізраїль регулярно б'є по штаб-квартирі та інших об'єктах "Хезболли" у Лівані та знищує керівників угруповання.

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