Армия Израиля ударила по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте

Истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли разведывательные удары по объектам террористов, относящимся к штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что за прошедшие сутки израильская армия нанесла удары по более чем 70 объектам террора "Хезболлы" на юге Ливана, в частности по объектам террористической инфраструктуры, пусковым установкам, центрам командования и управления, а также по хранилищу оружия на юге Ливана.

Истребители нанесли удары по объектам террористов "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, в частности по складам оружия, объектам террористической инфраструктуры и пусковой установке.

Операция армии Израиля против "Хезболлы"

За последние месяцы боевики террористической группировки "Хезболла" регулярно обстреливали северные районы Израиля в знак поддержки террористов ХАМАСа во время войны в Секторе Газа. Армия Израиля в ответ била по южным районам Ливана.

1 октября ЦАХАЛ начала операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Целью является также ликвидация объектов и лидеров движения, а также отброска террористов от границ, чтобы жители северных районов Израиля могли вернуться домой.

В тот же день Иран нанес массированную атаку по территории Израиля, выпустив 180 баллистических ракет.

Израиль регулярно бьет по штаб-квартире и другим объектам "Хезболлы" в Ливане и уничтожает руководителей группировки.

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