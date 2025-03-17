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Армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану

Ілюстративне фото: військовослужбовці ізраїльської армії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по об'єктах, що використовуються "Хезболлою" на півдні Лівану. Зокрема, військові атакували центр управління силами "Радван".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Зазначається, що ударів було завдано впродовж кількох годин ввечері у неділю, 16 березня.

"Наявність таких об'єктів терористичної інфраструктури є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном. ЦАХАЛ не допустить такої діяльності і буде діяти проти неї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше у неділю ізраїльські військові зафіксували постріл у припаркований автомобіль в районі селища Авівім. Про постраждалих не повідомляється.

"Постріл, скоріш за все, був зроблений з ліванської території. Війська ЦАХАЛу сканують місцевість, інцидент перебуває на стадії перевірки", - повідомили військові.

Також зазначається, що будь-який обстріл Ізраїлю з ліванської території є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.

Режим припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою"

Впродовж 2024 року ізраїльські військові ліквідували майже всіх керівників угруповання "Хезболла", а у вересні ЦАХАЛ розпочала наземну операцію проти бойовиків у південному Лівані.

Наприкінці листопада між Ізраїлем та "Хезболлою" запрацювало перемир'я. За умовами угоди, ізраїльтяни виводять свої війська з країни протягом 60 днів. Ліванська регулярна армія бере під контроль територію на півдні для недопущення повернення у ці райони бойовиків.

Однак фактично режим припинення вогню не завжди дотримується. Армія Ізраїлю час від часу завдає ударів по інфраструктурі "Хезболли" у Лівані. Також ліквідовуються інші ватажки та підрозділи ісламістів, що порушують перемир'я.

У лютому Ізраїль заявив про намір вивести свої війська з півдня Лівану. Однак військові планують залишити окремі підрозділи на п'яти стратегічних позиціях.

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