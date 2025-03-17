Армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану

Зазначається, що ударів було завдано впродовж кількох годин ввечері у неділю, 16 березня.

"Наявність таких об'єктів терористичної інфраструктури є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном. ЦАХАЛ не допустить такої діяльності і буде діяти проти неї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше у неділю ізраїльські військові зафіксували постріл у припаркований автомобіль в районі селища Авівім. Про постраждалих не повідомляється.

"Постріл, скоріш за все, був зроблений з ліванської території. Війська ЦАХАЛу сканують місцевість, інцидент перебуває на стадії перевірки", - повідомили військові.

Також зазначається, що будь-який обстріл Ізраїлю з ліванської території є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.