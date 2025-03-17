Армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам, используемым "Хезболлой" на юге Ливана. В частности, военные атаковали центр управления силами "Радван".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Отмечается, что удары были нанесены в течение нескольких часов вечером в воскресенье, 16 марта.
"Наличие таких объектов террористической инфраструктуры является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ не допустит такой деятельности и будет действовать против нее", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье израильские военные зафиксировали выстрел в припаркованный автомобиль в районе поселка Авивим. О пострадавших не сообщается.
"Выстрел, скорее всего, был произведен с ливанской территории. Войска ЦАХАЛа сканируют местность, инцидент находится на стадии проверки", - сообщили военные.
Также отмечается, что любой обстрел Израиля с ливанской территории является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
В течение 2024 года израильские военные ликвидировали почти всех руководителей группировки "Хезболла", а в сентябре ЦАХАЛ начала наземную операцию против боевиков в южном Ливане.
В конце ноября между Израилем и "Хезболлой" заработало перемирие. По условиям соглашения, израильтяне выводят свои войска из Ливана в течение 60 дней. Ливанская регулярная армия берет под контроль территорию на юге страны для недопущения возвращения в эти районы боевиков.
Однако фактически режим прекращения огня не всегда соблюдается. Армия Израиля время от времени наносит удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане. Также ликвидируются другие главари и подразделения исламистов, нарушающие перемирие.
В феврале Израиль заявил о намерении вывести свои войска с юга Ливана. В то же время, военные планируют оставить отдельные подразделения на пяти стратегических позициях.
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