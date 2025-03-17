Армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Отмечается, что удары были нанесены в течение нескольких часов вечером в воскресенье, 16 марта.

"Наличие таких объектов террористической инфраструктуры является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ не допустит такой деятельности и будет действовать против нее", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье израильские военные зафиксировали выстрел в припаркованный автомобиль в районе поселка Авивим. О пострадавших не сообщается.

"Выстрел, скорее всего, был произведен с ливанской территории. Войска ЦАХАЛа сканируют местность, инцидент находится на стадии проверки", - сообщили военные.

Также отмечается, что любой обстрел Израиля с ливанской территории является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.