Армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" у Лівані

Армія оборони Ізраїлю атакувала низку об'єктів угруповання "Хезболла" на теренах Лівану. Причиною є порушення умов перемир'я між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ продовжує діяти, щоб усунути будь-яку загрозу для держави Ізраїль.

"Терористична діяльність на цих об'єктах є порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нещодавно ізраїльська армія завдала точних, заснованих на розвідданих ударів по низці військових об'єктів на території Лівану, де розташовувалися ракетні установки і зброя та де була виявлена активність "Хезболли".

Війна між Ізраїлем та Ліваном і угода про перемир'я

З жовтня 2023 року воєнізоване угруповання "Хезболла" почало масштабні обстріли північної частини Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху ХАМАС.

Наприкінці листопада 2024 року запрацювало перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою". За умовами угоди, Ізраїль зобов'язався впродовж 60 днів вивести свої війська з території Лівану, водночас бойовики "Хезболли" також мають піти з південної частини Лівану.

Однак попри угоду, ЦАХАЛ інколи атакує окремі військові об'єкти, що становлять загрозу. Так, 9 лютого ізраїльська авіація вдарила по тонелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном.

Про те, чи припинилася війна між Ізраїлем та "Хезболлою" з початком перемир'я, - читайте в нашому окремому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.