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Армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане

Понедельник 17 февраля 2025 02:46
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Армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане Фото: израильская армия атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля атаковала ряд объектов группировки "Хезболла" на территории Ливана. Причиной является нарушение условий перемирия между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что недавно израильская армия нанесла точные, основанные на разведданных удары по ряду военных объектов на территории Ливана, где располагались ракетные установки и оружие, а также где была обнаружена активность "Хезболлы".

"Террористическая деятельность на этих объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу для государства Израиль.

Война между Израилем и Ливаном и соглашение о перемирии

С октября 2023 года военизированная группировка "Хезболла" начала масштабные обстрелы северной части Израиля в знак поддержки палестинского движения ХАМАС.

В конце ноября 2024 года заработало перемирие между Израилем и "Хезболлой". По условиям соглашения, Израиль обязался в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана, в то же время боевики "Хезболлы" также должны уйти из южной части Ливана.

Однако несмотря на соглашение, ЦАХАЛ иногда атакует отдельные военные объекты, представляющие угрозу. Так, 9 февраля израильская авиация ударила по тоннелю "Хезболлы" между Сирией и Ливаном.

О том, прекратилась ли война между Израилем и "Хезболлой" с началом перемирия, - читайте в нашем отдельном материале.

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