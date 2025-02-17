Армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ .

"Террористическая деятельность на этих объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно израильская армия нанесла точные, основанные на разведданных удары по ряду военных объектов на территории Ливана, где располагались ракетные установки и оружие, а также где была обнаружена активность "Хезболлы".

Война между Израилем и Ливаном и соглашение о перемирии

С октября 2023 года военизированная группировка "Хезболла" начала масштабные обстрелы северной части Израиля в знак поддержки палестинского движения ХАМАС.

В конце ноября 2024 года заработало перемирие между Израилем и "Хезболлой". По условиям соглашения, Израиль обязался в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана, в то же время боевики "Хезболлы" также должны уйти из южной части Ливана.

Однако несмотря на соглашение, ЦАХАЛ иногда атакует отдельные военные объекты, представляющие угрозу. Так, 9 февраля израильская авиация ударила по тоннелю "Хезболлы" между Сирией и Ливаном.

О том, прекратилась ли война между Израилем и "Хезболлой" с началом перемирия, - читайте в нашем отдельном материале.

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