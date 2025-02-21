Армія Ізраїлю вдарила по контрабанді "Хезболли" на лівансько-сирійському кордоні

Війна Ізраїлю з угрупованням "Хезболла"

З жовтня 2023 року ліванське ісламське угруповання "Хезболла" регулярно обстрілювало північні райони Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху ХАМАС. Ізраїльська армія відповідала масованими обстрілами південних районів Лівану та столиці країни Бейруту.

У листопаді 2024 року Ізраїль та керівництво "Хезболли" уклали угоду про перемир'я. За її умовами, Ізраїль зобов'язався впродовж 60 днів вивести свої війська з території Лівану, а бойовики "Хезболли" - покинути південну частину Лівану.

Однак ЦАХАЛ регулярно атакує окремі об'єкти ісламістів, що становлять загрозу і порушують умови домовленості.

Так, 17 лютого ізраїльські військові атакували низку військових об'єктів у Лівані, де розташовувалися ракетні установки і зброя "Хезболли".

А на початку лютого Армія Ізраїлю вдарила по тонелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном.

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