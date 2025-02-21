Армия Израиля ударила по контрабанде "Хезболлы" на ливанско-сирийской границе

Война Израиля с группировкой "Хезболла"

С октября 2023 года ливанская исламская группировка "Хезболла" регулярно обстреливала северные районы Израиля в знак поддержки палестинского движения ХАМАС. Израильская армия отвечала массированными обстрелами южных районов Ливана и столицы страны Бейрута.

В ноябре 2024 года Израиль и руководство "Хезболлы" заключили соглашение о перемирии. По его условиям, Израиль обязался в течение 60 дней вывести свои войска с территории Ливана, а боевики "Хезболлы" - покинуть южную часть Ливана.

Однако ЦАХАЛ регулярно атакует отдельные объекты исламистов, представляющие угрозу и нарушающие условия договоренности.

Так, 17 февраля израильские военные атаковали ряд военных объектов в Ливане, где располагались ракетные установки и оружие "Хезболлы".

А в начале февраля Армия Израиля ударила по тоннелю "Хезболлы" между Сирией и Ливаном.

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