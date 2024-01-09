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Армія Ізраїлю у Секторі Газа виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет

Фото: армія Ізраїлю знайшла найбільший підземний завод із виробництва ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армія Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Газа, з підземними майстернями, які, за їхніми словами, використовувалися для виробництва ракет великої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військові заявили, що, крім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних боєприпасів, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по всьому сектору Газа.

Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових боєприпасів.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що ХАМАС навмисно розміщує військову інфраструктуру в житлових районах, щоб ускладнити напад на неї.

Боротьба ЦАХАЛ із тунелями бойовиків

Наприкінці грудня минулого року в армії Ізраїлю заявили, що суттєво розширили операції на півдні Гази, особливо проти підземної інфраструктури ХАМАС. Повідомлялося, що ЦАХАЛ веде "дуже активну боротьбу" із тунелями палестинського терористичного угрупування.

Пізніше, 4 січня, стало відомо, що ізраїльські війська виявили та знищили підпільний завод ХАМАС із виробництва зброї на узбережжі центральної частини Гази. За даними ЦАХАЛу, за минулий тиждень військовослужбовці провели рейд на територію ХАМАСу, де виявили кілька тунельних шахт. Вони вели до підземної мережі завдовжки сотні метрів. Крім того, бійці виявили схованку зі зброєю, включаючи міномети, гранати та РПГ.

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Сектор ГазаІзраїльХАМАС