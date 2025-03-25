Армія Ізраїлю розробила план тотальної ліквідації ХАМАС у Секторі Газа, - FT

Ізраїльські військові можуть довгостроково окупувати Сектор Газа та відселити цивільних жителів до спецзони на узбережжі Середземного моря. Це має остаточно перемогти угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними джерел видання, план операції був розроблений новим начальником штабу Армії оборони Ізраїлю за неофіційної підтримки ультраправих міністрів, які давно вимагають більш радикальної тактики боротьби з палестинськими бойовиками.

"Попередня адміністрація (Джо Байдена. - ред.) хотіла, щоб ми закінчили війну. Трамп хоче, щоб ми виграли війну. Існує найвищий американський інтерес у перемозі над ХАМАСом", - сказав один з ізраїльських чиновників.

Згідно з планом, ЦАХАЛ задіє кілька бойових дивізій, які реалізують повторне вторгнення в анклав та візьмуть під контроль території ХАМАСу.

Населення Сектора Газа в кількості 2,2 мільйони осіб під час ізраїльської окупації перемістять до "гуманітарної зони" вздовж узбережжя Середземного моря.

Ізраїльські чиновники зазначили FT, що військові будуть керувати Сектором Газа і це фактично означатиме повторну окупацію цієї території. Ізраїль захопив анклав під час війни 1967 року і контролював його впродовж майже чотирьох десятиліть до 2005 року.

Один зі співрозмовників, знайомий з ходом обговорення, сказав, що Ізраїль може взяти на себе розподіл усієї гуманітарної допомоги та нещодавно підрахував, скільки калорій потрібно кожному палестинцю.

Інший співрозмовник видання сказав, що військові розглядають варіанти розподілу допомоги безпосередньо або через приватних підрядників, щоб не дозволити ХАМАСу отримати вигоду.

Війна до переможного кінця

Видання також зазначає, що плани повторного вторгнення відрізняються від методів війни під керівництвом колишніх чиновників служби безпеки Ізраїлю, включно з колишнім міністром оборони Йоавом Галлантом і нещодавно відправленим у відставку начальника Генштабу Герці Галеві.

Раніше ЦАХАЛ проводила високоінтенсивні бойові дії, після яких військові неодноразово проводили рейди до різних районів смуги, щоб викорінити залишки бойовиків, а потім виходили. Тепер військовим наказали готуватися до кількамісячних бойових операцій, що передбачають "битву, перемогу й управління". Їхня мета - втримати територію і знищити ХАМАС як військову та правлячу силу в смузі раз і назавжди.

"Однак військові аналітики кажуть, що незрозуміло, чи зможе ЦАХАЛ досягти цих цілей за кілька місяців, з огляду на виснаження наявних сил і необхідність розгортання, як вони кажуть, щонайменше чотирьох дивізій бойових солдатів", - зазначає FT.